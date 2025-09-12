Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa surge num momento em que o regresso às aulas é marcado pela proibição do uso de telemóveis nas escolas para alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, refletindo uma preocupação crescente com os efeitos do uso excessivo da internet e das redes sociais no bem-estar físico e psicológico dos mais novos.

“Com esta parceria, acreditamos que podemos acelerar uma mudança estrutural e criar um impacto transformador na sociedade”, afirmou Madalena Albuquerque, administradora executiva da Fundação MEO, em comunicado, destacando o compromisso da operadora em liderar na responsabilidade digital.

A Associação Mirabilis, fundada por pais e educadores, tem vindo a trabalhar com famílias, escolas e decisores políticos na sensibilização para os riscos associados ao uso precoce e excessivo dos ecrãs.

De acordo com a fundadora da associação, Mariana Reis, “é urgente que o conhecimento sobre boas práticas e a prevenção de comportamentos aditivos chegue a muitas famílias”.

Como parte da colaboração, o site meo.pt passará a disponibilizar conteúdos e ferramentas baseados na experiência das duas entidades, com foco na prevenção de comportamentos de risco, capacitação de pais e educadores e promoção de hábitos digitais mais equilibrados.

Mais de uma década de sensibilização

Desde 2009, a Fundação MEO promove o programa “Comunicar em Segurança”, em parceria com a PSP, que já impactou mais de 340 mil alunos em todo o país. O projeto aborda temas como privacidade online, cibercrime, desinformação, discurso de ódio e, mais recentemente, os desafios da inteligência artificial.

Os dados mais recentes recolhidos pela Mirabilis reforçam a urgência da intervenção: adolescentes portugueses entre os 10 e os 17 anos passam em média 4 horas por dia online, número que sobe para 5 horas ao fim de semana. Além disso, 48% utilizam a internet para fugir de sentimentos negativos e, segundo a OCDE, 1 em cada 6 jovens sente ansiedade sem o telemóvel.

Com a nova aliança, o MEO, a sua fundação e a Mirabilis querem contribuir para inverter esta tendência, incentivando mudanças de comportamento que favoreçam uma relação mais saudável com a tecnologia.