A JuniFEUP conta já com 24 anos de história e afirma-se hoje como um motor de inovação e impacto que confia no potencial dos jovens. Atuando nas áreas de Soluções IT, Consultoria de Gestão e Desenvolvimento do Produto, a júnior empresa usa cada projeto como veículo para a capacitação da nova geração de líderes e para a construção de uma sociedade mais justa, eficiente e sustentável.

Consumindo mais de 11315 horas e recursos anualmente no processo de escalonamento, os Bombeiros Sapadores do Porto, até à data, têm feito a gestão dos horários manualmente. Com o desenvolvimento desta plataforma inovadora, a JuniFEUP assumiu o desafio de automatizar o processo, melhorando a organização das equipas e garantindo uma resposta mais rápida e automática, coordenada e eficaz em situações de emergência, como incêndios, salvamentos e outras emergências.

A CEO do mandato 2024/2025 da JuniFEUP , Rita Pereira, afirma que “para a JuniFEUP, este projeto é muito mais do que um desafio tecnológico. É a nossa forma de apoiar quem está sempre pronto para nos proteger. Quando vimos a necessidade real dos Bombeiros Sapadores e a ausência de resposta tecnológica, sentimos que tínhamos de agir. Ver jovens estudantes a resolver problemas tão concretos é a prova do impacto que podemos ter. Esta é, verdadeiramente, a razão pela qual existimos”.

O Project Manager, Gonçalo Almeida, também destaca que “ser gestor deste projeto está a ser uma experiência profundamente gratificante. Trabalhar com o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, uma instituição fundamental para a cidade, enche-nos de orgulho. Este projeto tornou-se uma missão com enorme significado – contribuir para o dia a dia dos verdadeiros heróis que colocam a vida dos outros acima da sua.”

O projeto já conta com mais 384 operacionais, revelando-se completamente transformador para o Regimento Portuense e sendo distinguido como o Projeto do Ano nos jeniAL Awards 2025, evento que reconhece as melhores iniciativas das Júnior Empresas Portuguesas. No mesmo evento, a JuniFEUP foi também galardoada como a Júnior Empresa Mais Socialmente Responsável de Portugal, reforçando o seu compromisso com a inovação orientada ao impacto sustentável.

Esta iniciativa reafirma o papel fundamental das Júnior Empresas e dos jovens e demonstra que, com conhecimento, vontade e responsabilidade social, é possível criar soluções inovadoras para problemas reais, deixando uma marca positiva no presente e no futuro.