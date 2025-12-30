Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a página, alguns utilizadores com e-mails terminados em @gmail.com podem alterar o endereço para outro também terminado da mesma forma, ficando o anterior a funcionar como um e-mail alternativo.

Sem um comunicado oficial da Google, a abrangência da medida permanece desconhecida, e a informação foi conhecida através de uma publicação no grupo informal de Telegram “Google Pixel Hub”, destinado a partilhar notícias sobre a marca. O grupo citava apenas uma página oficial de suporte da Google, estranhamente escrita somente em hindi, uma das duas línguas oficias da índia.

Entretanto, já disponível em português, a página indica que a alteração ainda não é para todos, explicando, no entanto, como a mudança poderá será feita. Será realizada através do link. Nas “Informações pessoais”, deverá clicar em “E-mail”, onde poderá surgir a opção “Mudar e-mail da Conta do Google”.

A Google esclarece ainda que o atual e-mail da Conta do Google não desaparece e que o utilizador vai continuar a receber e-mails em ambos os endereços.

Por outro lado, os dados guardados na conta não serão afetados, incluindo “fotos, mensagens e e-mails enviados para o endereço anterior” e poderá voltar a usar o endereço antigo quando quiser, mas “não será possível criar um novo e-mail terminado em @gmail.com para a sua conta durante os 12 meses seguintes”. Também não será possível eliminar o novo endereço.

Por último, a Google recomenda ainda aos utilizadores — cerca de 1,8 mil milhões de pessoas usam todos os meses a sua conta do Gmail — que façam “backup dos dados como medida de segurança” e avisa que “algumas definições das suas aplicações” podem ser redefinidas.

