Um grupo de cientistas do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL), em colaboração com o Centro Alemão de Investigação sobre o Cancro (DKFZ) e a Universidade de Copenhaga, desenvolveu um modelo de inteligência artificial (IA) que promete transformar a forma como antecipamos problemas de saúde.

A ferramenta foi inspirada em grandes modelos de linguagem, como os que estão por detrás de assistentes de IA como o ChatGPT. A diferença é que, em vez de prever a próxima palavra numa frase, este sistema analisa sequências de eventos médicos registados ao longo da vida de um paciente.

Para treinar o algoritmo, os investigadores recorreram a dados anónimos de cerca de 400 mil participantes do UK Biobank, e validaram os resultados com informação de 1,9 milhões de pessoas inscritas no registo nacional de saúde da Dinamarca.

“O nosso modelo de IA é uma prova de conceito, que mostra ser possível a inteligência artificial aprender muitos dos nossos padrões de saúde a longo prazo e usar essa informação para gerar previsões relevantes. É um grande passo em direção a cuidados de saúde mais personalizados e preventivos”, afirmou Ewan Birney, diretor executivo interino do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL).

O que consegue prever?

Se uma pessoa tem risco acrescido de vir a desenvolver certas doenças, mas também quando é que esse risco poderá concretizar-se, ao longo de vários anos.

É especialmente eficaz para patologias com padrões de progressão relativamente constantes e previsíveis, como alguns tipos de cancro, enfarte ou infeções graves.

Menos fiável para doenças com grande variabilidade no curso ou fortemente dependentes de fatores imprevisíveis por exemplo, transtornos de saúde mental ou complicações relacionadas com gravidez.

É bom mas…

Apesar do entusiasmo, os próprios investigadores sublinham as limitações do modelo: não fornece certezas absolutas, apenas probabilidades.

Como foi treinado principalmente com dados de pessoas entre os 40 e os 60 anos, é menos fiável para prever doenças que se manifestam na infância ou adolescência. Além disso, o facto de os dados de treino não representarem de forma equilibrada diferentes origens étnicas levanta receios de que o modelo possa produzir resultados tendenciosos.

Em Portugal, por exemplo, a utilização desta ferramenta suscitaria debates sobre quem controla os dados, como garantir que permanecem anónimos e até que ponto os pacientes devem ser informados sobre riscos de saúde ainda distantes.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) teria um papel central em estabelecer normas que protejam a privacidade dos cidadãos, ao mesmo tempo que permitam maximizar o valor científico e clínico dos dados.

