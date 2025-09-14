Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Se a resposta for “sim”, o corpo e a mente alinham-se. Surge entusiasmo, confiança e a perceção de controlo. A performance tende a aproximar-se dos nossos melhores níveis porque nos sentimos preparados. Já quando a resposta é “não”, o cenário muda: aparecem ansiedade, frustração e medo das consequências. O corpo fica tenso, o foco dispersa-se e as emoções ativam mecanismos instintivos de luta, fuga ou bloqueio. Reações intensas, que pertencem à nossa natureza humana, e que ninguém consegue evitar por completo.

A questão então não é como eliminar o stress, mas como o gerir quando inevitavelmente aparece. Uma abordagem prática que tenho partilhado com atletas é simples mas eficaz: Aware > Reset > Refocus.

AWARE

Tudo começa pelo reconhecimento. Identificar a emoção e assumir que está presente. Parece óbvio, mas muitas vezes deixamo-nos ir em “piloto automático”, esperando que passe sozinho. Raramente resulta. É o ato de estar consciente que abre a porta à gestão.

RESET

Depois é preciso libertar corpo e mente da tensão acumulada. Técnicas fisiológicas de regulação – como a respiração controlada ou movimentos corporais específicos – ajudam a restaurar equilíbrio. Mas não chega. É necessário aceitar e validar o que estamos a sentir. Só assim conseguimos “fazer as pazes” com a experiência e soltar a carga emocional, para estar disponíveis para fazer diferente.

REFOCUS

Por fim, é hora de dirigir a atenção. Primeiro, para tarefas de autorregulação que devolvem energia e clareza. Depois, para aspetos da performance que estão de facto sob o nosso controlo. Esse foco disciplinado é o que aumenta a probabilidade de êxito em cada situação.

No treino psicológico com atletas, trabalhamos este processo através de ferramentas concretas:

Mindfulness : cultivar presença sem julgamento;

Visualização: ensaiar mentalmente cenários e respostas;

Respiração consciente: regular ritmo e intensidade interna;

Auto-diálogo: usar a linguagem como recurso de foco e confiança.

Embora existam protocolos para aplicar estas técnicas, o verdadeiro impacto surge quando são integradas numa narrativa pessoal que faça sentido para o atleta. Uma narrativa que reflita objetivos ajustados, que dê coerência ao esforço e que fortaleça a autoimagem.

Tal como qualquer habilidade desportiva, a gestão do stress exige treino intencional e repetição. Não se trata de “truques rápidos”, mas de construir competências sólidas que, praticadas ao longo do tempo, aumentam as probabilidades de sucesso e, sobretudo, de bem-estar.

No fim, stress não é inimigo. É um sinal de que algo importa. Cabe-nos aprender a responder de forma que transforme a ameaça em oportunidade de crescimento.

__

