“Éramos 100% café”, começou por sublinhar Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro–Delta Cafés.

Hoje, passados mais de 60 anos, com uma visão de futuro alinhada com a estratégia de crescimento e diversificação – em Portugal e nos mercados onde está presente –, o Grupo Nabeiro-Delta lança a Delta House, a nova marca que agrega as marcas alimentares do grupo sob uma identidade única.

Ainda assim, o grupo destaca o café como o centro da sua história. A nova estratégia está também alinhada com a ambição de fazer parte do top 10 das marcas de café do mundo de uma forma sólida, diversificada e sustentável: “Estamos no degrau 12 para essa meta”, brinca o CEO.

“O Grupo Nabeiro tem um conjunto de marcas bastante mais alargado do que apenas a Delta. A Delta House serve também para proteger a Delta: a Delta é uma marca de café. A Delta não está a lançar gelados, o grupo está”, lembra Rui Miguel Nabeiro.

Assente na nova estratégia multicategoria – café, alimentação e bebidas –, o grande objetivo da nova ação de comunicação passa por dar a conhecer as marcas que estão a crescer com o Grupo Delta: “Há aqui um umbrella de qualidade do Grupo Nabeiro para todas as marcas que representamos. Trata-se de arrumar o portefólio e dar o valor merecido às marcas que trabalham connosco.”

O primeiro passo para a materialização da nova identidade foi a criação de uma nova loja online para clientes e parceiros, e a consequente substituição do site Delta Q pela nova plataforma www.thedeltahouse.com.

A nova aposta resultou de um investimento de cerca de 120 milhões de euros em todas as categorias que não são café. A GO CHILL, Tetley, Corona, Swee, Stella Artois e Unboring são algumas das marcas do grupo que estiveram representadas no evento de lançamento que teve lugar dentro de um autêntico “caminhão de tour”.

Este veículo de grandes dimensões vai percorrer o país de norte a sul para “fazer muito mais do que uma viagem por Portugal: queremos estar próximos dos nossos clientes, uma vez que a ‘proximidade é o nosso território’”. Uma referência ao lema conhecido do seu pai, o Comendador Rui Nabeiro.

O CEO do Grupo Nabeiro-Delta aponta para um momento de agregação, organização e consolidação, assente em quatro pilares:

Potenciar a estratégia de diversificação

Unificar as marcas numa identidade comum

Facilitar a comunicação destas marcas

Promover a nova casa Delta

A Delta House partiu em tour da Praça do Império em direção a 24 cidades portuguesas e 36 localidades, durante 36 semanas. A ideia é percorrer o país até ao início de 2026, promovendo ações de sampling, degustações com baristas, exposições, showroom de produtos, entre outras experiências.

“Queremos que esta iniciativa leve consigo o espírito da Delta House: um agregador de marcas, de inovação e de talento. Em cada paragem, apresentamos o que nos move – desde o nosso portefólio completo de produtos, ao nosso compromisso com a qualidade e excelência, passando pelas soluções que desenvolvemos para facilitar o dia a dia dos nossos clientes e melhorar a sua experiência”, conclui Rui Miguel Nabeiro.

A iniciativa tem agora início e prolonga-se até fevereiro do próximo ano.