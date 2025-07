Confia mais nos conselhos dos seus amigos ou de um influencer? Há uma nova rede social de compras que permite que cada comprador se torne num influencer.

O novo investimento servirá também para reforçar a equipa, que atualmente conta com 17 pessoas, com o objetivo de chegar aos 50 colaboradores até ao final de 2025.

Até ao momento, a startup captou 1,5 milhões de euros através de business angels e crowdfunding privado. Tem agora em curso uma bridge round de 500 mil euros e prepara-se para uma seed round de pelo menos 5 milhões de euros até ao final do ano, com o objetivo de atrair fundos de capital de risco (VCs).

Segundo Francisco, depois de uma campanha com 200 micro influencers, a aplicação já conta com mais de 500 utilizadores e os números “estão a crescer rápido”.

A Bloop está agora a entrar em fase pública, depois de meses de testes. O plano de expansão inclui França e Espanha já em 2026, com o objetivo de se tornar uma rede social global nos próximos cinco anos, com forte presença nos EUA.

O fundador é claro quanto ao problema que quer resolver – o excesso de opções no comércio digital: “Vivemos na attention economy. Há demasiadas ofertas, e isso dificulta encontrar o produto certo. Mas esse problema é resolvido quando alguém em quem confiamos nos recomenda algo, sobretudo se for um amigo.”

As sugestões de roupa, restaurantes ou gadgets são partilhadas entre amigos constantemente, mas raramente há uma recompensa por isso. Foi com esta ideia, capital próprio e total dedicação que Francisco começou a desenvolver a Bloop.

“Sempre me fez confusão que apenas um grupo muito restrito de pessoas tirasse proveito do seu poder de influência, quando todos influenciamos os outros nas nossas decisões diárias”, afirma Francisco Rodrigues, CEO e fundador da Bloop .

Tudo começou em 2021. Francisco Rodrigues, licenciado em Economia e com experiência na área da gestão financeira, decidiu trocar a carreira estável por uma missão ambiciosa: criar uma plataforma onde qualquer pessoa possa ser influencer e ganhar com isso.

Chama-se Bloop e é descrita pelo seu CEO como o primeiro marketplace que junta produtos e experiências, ao mesmo tempo que funciona como uma rede social, com feed, stories e todas as funcionalidades a que já estamos habituados.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt