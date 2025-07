Dos 36 agregados atendidos pelos serviços de ação social da Câmara 69 eram adultos e 46 eram menores. Mas, algumas das famílias tiveram outras alternativas ou não aceitaram as soluções propostas. No total, as famílias que estão a receber apoios da autarquia têm a seu cargo 31 menores.

Mas, a Câmara também sublinha na nota que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias, entretanto, demolidas, “19 não procuraram apoio social”.

De recordar que a Câmara Municipal de Loures ordenou a demolição de 64 habitações, ou barracas de lata, onde viviam cerca de 161 pessoas: idosos, mulheres, homens e crianças.

De forma a pôr fim às construções ilegais que vão crescendo neste terreno, a Câmara Municipal de Loures iniciou uma operação de demolição de habitações, 56 das quais ocupadas por 103 adultos e 58 menores. Em nove casos, não foi possível recolher a identificação das famílias, algumas por estarem fora do país, referem, num comunicado enviado à comunicação social.

Para notificar os moradores, foi lançando "um edital com as 48 horas que a lei obriga" para as pessoas abandonarem as suas casas.