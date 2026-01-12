Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A passagem de Xabi Alonso pelo Santiago Bernabéu durou apenas sete meses, desde o primeiro dia de trabalho no centro de treinos de Valdebebas. Apesar de alguma expectativa em torno do regresso ao clube agora como treinador, os resultados e, sobretudo, as exibições da equipa acabaram por ditar um desfecho precoce, revela o El País.

O antigo médio internacional espanhol será substituído, pelo menos numa fase inicial, por Álvaro Arbeloa. O ex-defesa do Real Madrid e do Liverpool, amigo pessoal de Xabi Alonso, era até agora treinador do Castilla, a equipa B do clube, e assume interinamente o comando da equipa principal.

A situação de Xabi Alonso já era delicada há várias semanas. A derrota frente ao Liverpool, na Liga dos Campeões, no início de novembro, marcou o início de um período negativo com apenas duas vitórias em oito jogos.

Apesar de uma ligeira melhoria nos resultados mais recentes, o rendimento da equipa continuou a gerar desconfiança dentro da estrutura diretiva. A Supertaça de Espanha acabou por ser decisiva. Na meia-final, frente ao Atlético de Madrid, os merengues garantiram a presença na final, mas depois de uma exibição pouco convincente. No jogo decisivo, a derrota frente ao Barcelona confirmou as dúvidas e levou à decisão final.

Segundo o jornal espanhol, com a saída de Xabi Alonso, o Real Madrid entra agora numa nova fase de incerteza técnica, enquanto a direção avalia soluções definitivas para o comando da equipa.

