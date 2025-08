As portas abriram às 15h00, mas muito antes já milhares de pessoas percorriam os arredores do Dragão, para prestar uma última homenagem a Jorge Costa.

O FC Porto colocou as bandeiras do clube a meia haste e é justo às mesmas que as pessoas têm deixado centenas de adereços, uma forma de homenagem dos adeptos.

Pouco depois das 13h00, o primeiro-ministro Luís Montenegro passou pelo Dragão para também prestar uma derradeira homenagem.

Quem também marcou presença da parte da manhã foi o presidente do Sporting, Frederico Varandas, prestando as condolências à família de Jorge Costa e ao presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

O último adeus no Estádio do Dragão vai decorrer até às 22h00, sendo que, na quinta-feira, pelas 10h30, vai decorrer o funeral, na igreja do Cristo Rei, na Foz, em cerimónia reservada a familiares e amigos mais próximos.