O Sporting Clube de Portugal (SCP) venceu o Marinhense por 3-0, em jogo no Estádio de Alvalade.
Com esta vitória por três bolas a zero, o SCP avança para a próxima fase da Taça de Portugal.
Os golos foram marcados por Francisco Trincão (2) e Luis Suárez (1).
