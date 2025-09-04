Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os jogadores encontram-se a preparar os jogos de qualificação para o Mundial de 2026.

“Os nossos pensamentos estão com os familiares das vítimas e com todos os afetados por esta tragédia”, escreveu a seleção nas redes sociais num vídeo partilhado.

Recorde-se que dois dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o número de mortos, segundo a Proteção Civil.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.