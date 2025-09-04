"Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã", refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa enviada à agência Lusa.

Margarida Castro Martins, Diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil em Lisboa, já lamentou ainda o lapso.

O lapso foi notado na conferência de imprensa ao país feita por Carlos Moedas e Luís Montenegro, onde o primeiro-ministro informou existirem 16 mortos e 5 feridos graves neste momento.

<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1342008423946933%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.

Quanto à nacionalidade das vítimas transportadas para os hospitais, foram identificados até ao momento quatro cidadãos portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Falta apurar a nacionalidade de quatro feridos.