O incidente ocorreu aos 61 minutos, quando Luuk de Jong inaugurou o marcador. A euforia dos adeptos do Porto levou à destruição da barreira de vidro do Piso 1, fazendo com que estilhaços caíssem sobre os sportinguistas sentados na bancada inferior.

De acordo com a PSP, citada pelo Jornal de Notícias, um dos feridos teve de ser transportado para o Hospital de Santa Maria, enquanto os restantes 16 foram assistidos no local.

Em simultâneo, o lateral portista Zaidu caiu no relvado depois de ser atingido por um isqueiro lançado da bancada, objeto que foi entregue ao árbitro João Gonçalves. Antes do apito inicial já se tinham registado incidentes, com adeptos azuis e brancos a tentar entrar em Alvalade sem bilhete válido.

Dentro de campo, o Porto venceu por 1-2, com golos de Luuk de Jong e William Gomes, mantendo-se invicto no campeonato.

Os vídeos do incidente foram divulgados online e repartilhados por milhares de pessoas: