O Sporting venceu este sábado por 2-1 na visita ao reduto do Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da Primeira Liga.

Após o empate em Turim diante da Juventus a meio da semana, Rui Borges fez três alterações na equipa: Iván Fresneda regressou de lesão e entrou no onze, Geny Catamo substituiu Geovany Quenda e Luis Suárez voltou ao ataque, rendendo Fotis Ioannidis.

O jogo começou com um susto para os campeões nacionais, que sofreram um golo logo aos cinco minutos. Lucas Soares cruzou para o segundo poste, onde Vinícius encostou após um mau posicionamento de Diomande, colocando o Santa Clara em vantagem.

O Sporting reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo. Aos 35 minutos, Geny Catamo conduziu a bola pela direita, puxou para o pé esquerdo e cruzou para o segundo poste, onde Pote cabeceou para o fundo das redes, igualando o marcador.

O desfecho só surgiu nos minutos finais, apesar de os leões estarem em inferioridade numérica devido à expulsão de Maxi Araújo ao minuto 90. Aos 90+4, Geovany Quenda bateu um canto da direita e Morten Hjulmand cabeceou no coração da área, garantindo a vitória e provocando a euforia dos adeptos leoninos presentes no Estádio de São Miguel.

Com este triunfo, o Sporting soma 28 pontos, os mesmos do líder FC Porto, que no domingo visita o Famalicão. O Santa Clara mantém-se no 11.º lugar, com 11 pontos, empatado com Nacional e Alverca.

