Morten Hjulmand quer jogar na Juventus e voltar a Itália, onde jogou no Lecce antes de ingressar no Sporting, há três anos. Ainda assim, o capitão não está a pressionar para sair a mal, entendendo que a Vechia Signora terá de negociar com os verde e brancos.

Hjulmand tem uma cláusula no valor de 80 milhões de euros e apesar de Frederico Varandas se ter comprometido com Rui Borges, treinador do Sporting, a não aceitar a saída de nenhum dos jogadores mais importantes a não ser que alguém 'bata a cláusula' de rescisão, o 24notícias sabe que o bicampeão está disposto a ouvir propostas acima dos 60 milhões.

Aos 26 anos, o internacional dinamarquês entende que é altura ideal de rumar a um dos campeonatos mais competitivos do mundo e onde se adaptou muito bem, quando jogou no Lecce.

A Vechia Signora quer reforçar o meio-campo e Hjulmand é a primeira opção, mas de acordo com informações recolhidas, não pretende que esta 'novela' dure muito mais tempo. Final de julho é visto como o timming para a conclusão do negócio ou o afastamento do mesmo.

Com a saída de Gyokeres, que deixará mais de 70 milhões nos cofres leoninos, os leões não se importam de esticar ao máximo o negócio, para chegar então acima dos 60 milhões pelo médio.