“Infelizmente, tenho de vos informar que os concertos ‘3 palmas na mão’, marcados para os dias 22 e 23 de julho no Teatro Maria Matos [em Lisboa], e o concerto na EXPOH, em Oliveira do Hospital, agendado para dia 26, não se vão poder realizar”, lê-se numa publicação partilhada pelas 18h00 desta quinta-feira nas páginas de Jorge Palma nas redes sociais.

"No final de Junho, fui submetido a uma cirurgia programada, que correu muito bem! Já me sinto com força e, sobretudo, com muita vontade de voltar aos palcos. No entanto, por indicação médica, vou precisar de mais algum tempo de recuperação antes de regressar à estrada — o que acontecerá a partir da segunda quinzena de Agosto. Aproveito esta mensagem para salientar a importância fundamental do SNS e agradecer a todos, sem excepção", afirmou nas redes sociais.