Luis Suárez, é este o eleito do Sporting para substituir Gyokeres e a sua veia goleadora em Alvalade nos últimos anos. O perfil do internacional colombiano é muito semelhante ao do sueco e os seus golos também, tendo marcado 31 ao serviço do emblema do país vizinho na próxima temporada.

Com o sueco a caminho do Arsenal, caso não surja um imprevisto de última hora, Suárez será o próximo tema que Frederico Varandas, presidente do Sporting, vai começar a analisar. Já foram feitos alguns contatos exploratórios, nomeadamente junto dos seus empresários e o clube leonino já sabe o que tem pela frente.

No que diz respeito ao que o jogador pretende, o facto de poder jogar a Liga dos Campeões é um forte atrativo e o vencimento que o espera, na ordem dos dois milhões, não parecem ser um entrave para aceitar a proposta do Sporting.

O mais difícil mesmo é tentar convencer o Almería a baixar as suas pretensões no que diz respeito à verba a receber pela saída do goleador. O conjunto espanhol pretende 25 milhões pelo futebolista, admitindo baixar para 20 e mais cinco por objetivos.

Segundo informações recolhidas pelo 24notícias, contudo, Sporting irá oferecer inicialmente uma proposta perto dos 20 milhões, já com objetivos.

Os próximos dias serão determinantes para a concretização (ou não) deste negócio, dado que Rui Borges não se pretende alongar no que diz respeito à preparação da nova época já com um avançado em treinos.