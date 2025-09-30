Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A equipa principal e os Sub-19, que também têm encontro agendado para esta quarta-feira, no âmbito da Youth League, deveriam ter partido de Lisboa por volta das 15h, mas só conseguiram descolar perto das 19h30. A chegada a solo italiano, inicialmente prevista para o final da tarde, acabou por acontecer já durante a noite.

O imprevisto levou o clube a anular o habitual contacto com a imprensa, que estava marcado para as 18h45 (hora de Lisboa), com a presença do treinador Rui Borges e de um jogador. A decisão foi tomada em conjunto com a UEFA, face à impossibilidade de cumprir o horário estabelecido.

Além da conferência, o Sporting também não realizou o treino de adaptação ao relvado do Estádio Diego Armando Maradona, uma prática habitual em vésperas de jogos europeus. Apesar da incerteza que pairou sobre o calendário dos Sub-19, que viajam no mesmo voo e têm partida marcada para as 13h locais de quarta-feira —, tudo indica que o jogo decorrerá como planeado.

Antes da viagem, o técnico Rui Borges falou brevemente à SportTV, destacando o regresso de Ousmane Diomande aos convocados, embora sem perspetivar uma entrada direta no onze titular. “Ele esteve algum tempo afastado. Está apto, mas ainda condicionado. Não será titular. Todos têm de estar preparados, porque é preciso gerir esforço e prevenir lesões. Vamos colocar em campo a melhor equipa para vencer”, disse o treinador.

Já o presidente leonino, Frederico Varandas, aproveitou a partida para reagir às críticas vindas do Benfica, num contexto de tensão eleitoral na Luz.

“Percebemos o momento que o Benfica atravessa, mas há limites. Não é por repetir uma mentira mil vezes que ela se torna verdade. Se for preciso repor a verdade outras mil vezes, assim será. Sobre arbitragem, entrámos num absurdo, houve um comunicado por causa de um lance no jogo com o Estoril. Na minha perspetiva, não há qualquer falta do Maxi Araújo e o Pote nem está à frente do guarda-redes”, afirmou.

O duelo frente ao Nápoles, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está agendado para as 20h desta quarta-feira.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.