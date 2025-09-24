Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a SIC Notícias, a Comissão de Análise Jurídica da APAF reuniu-se esta quarta-feira para avaliar as declarações do técnico e considerou a sua gravidade suficiente para justificar uma ação formal.
Mourinho não poupou críticas ao árbitro principal, Sérgio Guelho, ao VAR Pedro Ferreira e ao AVAR Nuno Eiras, colocando em causa a atuação e até a personalidade da equipa de arbitragem.
“Foi o jogo que o Rio Ave quis e que o árbitro permitiu. Quanto a isso, pouco podemos fazer”, afirmou Mourinho na conferência de imprensa, acrescentando: “Fazemos um golo que se invalida por um dedinho pisar outro dedinho. Não gosto deste futebol, mas, se é o novo futebol, temos de aceitar como tal”.
O treinador foi ainda mais incisivo ao comentar a intervenção do VAR: “O protagonista acabou por ser o senhor que estava na Cidade do Futebol, ao chamar o árbitro para ver aquilo que vimos… e depois o árbitro não ter personalidade, que normalmente não têm”, atirou.
De acordo com a SIC Notícias, estas declarações foram analisadas pela APAF, que concluiu tratar-se de um ataque grave à honra e credibilidade da arbitragem nacional. A queixa será formalizada junto das instâncias disciplinares competentes.
