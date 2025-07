Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica não desiste de Richard Ríos. Como o 24notícias escreveu, os encarnados deram uma semana para que o médio colombiano e o Palmeira respondessem à proposta das águias, que chega aos 30 milhões de euros. Quanto ao jogador, esse já conversou com Rui Costa, presidente das águias.

O líder máximo do Benfica é fã de Richard Ríos e já falou com o futebolista e uma das várias promessas que lhe fez é que não lhe cortará as pernas, no final desta nova temporada, se surgir uma boa proposta para o médio de uma das principais ligas europeias.

Além desta promessa, o Benfica fará também o médio um dos mais bem pagos do plantel, com vencimento na ordem dos três milhões de euros anuais, só atrás do guarda-redes Trubin.

A Roma, de Itália, e o Everton, de Inglaterra, também estão na corrida pelo jogador e a verdade é que estas ligas entusiasmam mais Richard Ríos do que propriamente a portuguesa, onde também Sporting e FC Porto falaram com os seus representantes antes do Mundial de Clubes. No entanto, a conversa que Ríos teve com Rui Costa convenceu-o a entrar na Europa através do campeonato nacional.

Agora resta convencer o Palmeiras, que desde sempre apontou aos 30 milhões de euros para a saída do futebolista internacional colombiano. O Benfica ainda não chegou bem a esse valor, tendo apresentado 25 milhões e mais uns quanto por objetivos.

O Palmeiras está a estudar essa mesma proposta, embora tenha outra, de 28 milhões, proveniente da Roma. Em São Paulo está o diretor desportivo do Benfica, Rui Braz, para tentar trazer o jogador já este fim de semana,