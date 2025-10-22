Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Alvalade, foi o Marselha quem marcou primeiro, por Igor Paixão aos 14 minutos. Mas, a expulsão de Emerson, jogador da equipa francesa, aos 45 minutos, fez com que na segunda parte Geny e Alisson a saíssem do banco para darem a vitória ao Sporting (2-1).

