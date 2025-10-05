Um golo de grande penalidade aos 97 minutos permitiu, este domingo, ao Sp.Braga empatar 1-1 em casa do Sporting, que desperdiçou a possibilidade de igualar o FC Porto na liderança da I Liga de futebol, na oitava jornada.

O colombiano Luis Suárez adiantou os 'leões', aos 19 minutos, para o seu sexto golo no campeonato, mas o uruguaio Rodrigo Zalazar repôs a igualdade para os minhotos em tempo de compensação, na transformação do castigo máximo.

A formação bicampeã nacional mantém-se no segundo lugar, com 19 pontos, a dois do líder FC Porto (21), que hoje recebe o Benfica (17), terceiro, enquanto o Sporting de Braga somou o sexto encontro consecutivo sem vencer na I Liga e está no oitavo lugar, com 10.