No discurso da tomada de posse Rui Costa endereçou as primeiras palavras para os benfiquistas exaltando o "orgulho imenso" pela "notável vitalidade democrática e pela extraordinária adesão", acrescentando que "só o Benfica para fazer história desta forma" com uma "vitória à Benfica".

Agradeceu também o trabalho e dedicação à mesa da Assembleia Geral e também a todos os que dedicar horas de trabalho a estas eleições. Foi um "processo exemplo de civismo, transparência e democracia". Afirmando que agradece a responsabilidade da votação confere para trabalhar para mais "vitórias, mais títulos e mais Benfica".

Deixou também uma palavra de respeito e apreço à João Noronha Lopes "pelo trabalho e dedicação demonstrados neste longo período".

Terminou o discurso dizendo que é "tempo de materializar" as ideais e os projetos, com renovada exigência para cumprir os desafios do presente e vencer o futuro. "Agora é tempo de união em torno do essencial, o glorioso Sport Lisboa e Benfica".

A direção para 2025-2029, segundo a Tribuna Expresso, é composta pelo Presidente: Rui Costa; Vice-Presidente: Nuno Catarino; Vice-Presidente: Humberto Coelho; Vice-Presidente: Domingos Almeida Lima; Vice-Presidente: Manuel de Brito; Vice-Presidente: José Gandarez; Vice-Presidente: Tomás Barroso; Vice-Presidente: Mónica Sabrosa; Vice-Presidente: José Taboada.

Já João Noronha Lopes demonstrou-se "desiludido" com o resultado e admitiu que a culpa da derrota é apenas sua "Não consegui convencer os benfiquistas que era necessária uma mudança". Deixou ainda umas palavras ao jovens, acima de tudo, para não deixaram de participar na vida do clube e serem exigentes.

Diz que volta a ser o sócio número 51 e está pronto para apoiar o Benfica no jogo contra o Casa Pia que se realiza hoje, às 20h30.