Rúben Neves decidiu prestar uma homenagem duradoura ao seu amigo e colega de equipa Diogo Jota, que morreu num acidente de carro a 3 de julho. O médio do Al Hilal tatuou na perna a imagem de um abraço entre os dois, simbolizando a amizade que os unia, e acompanhou a publicação com a frase: “Nunca serás esquecido. Somos 23+1”, divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Os dois jogadores partilharam uma relação muito próxima ao longo da carreira, jogando juntos na Seleção Nacional, assim como nos clubes FC Porto e Wolverhampton.
Durante uma homenagem organizada pela FPF a Diogo Jota, Rúben Neves reiterou o seu compromisso em manter viva a memória do colega: “Como já disse, iremos, eu e toda a Seleção, fazer de tudo para manter o Diogo sempre presente connosco”, afirmou esta terça-feira na Cidade do Futebol.
A homenagem surge também após Neves ter herdado o número 21 de Jota na Seleção Nacional, numa decisão tomada a pedido da família do antigo jogador.
