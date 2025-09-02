Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dois jogadores partilharam uma relação muito próxima ao longo da carreira, jogando juntos na Seleção Nacional, assim como nos clubes FC Porto e Wolverhampton.

Durante uma homenagem organizada pela FPF a Diogo Jota, Rúben Neves reiterou o seu compromisso em manter viva a memória do colega: “Como já disse, iremos, eu e toda a Seleção, fazer de tudo para manter o Diogo sempre presente connosco”, afirmou esta terça-feira na Cidade do Futebol.

A homenagem surge também após Neves ter herdado o número 21 de Jota na Seleção Nacional, numa decisão tomada a pedido da família do antigo jogador.