"Os jogadores falaram muito alto. Mostraram no campo aquilo que querem para a temporada. A melhor equipa, a única equipa que esteve em campo, ganhou. A equipa quis ser assim, por isso é que digo que falaram muito alto, muito alto mesmo", afirmou Amorim.

O Manchester United perdeu nos penáltis por 12-11, após empate 2-2 no tempo regulamentar, numa derrota inédita desde a fundação do clube em 1878 frente a uma equipa de um escalão tão baixo.

"Acho que está muito claro o que os jogadores disseram. Falaram muito alto hoje. Isso foi claro. Jogámos sem intensidade, sem ideias, estiveram completamente perdidos e sem querer saber do que tínhamos trabalhado. Quando se vê algo assim, é difícil falar. Só peço desculpa aos adeptos", afirmou o técnico português à Sky Sports.

Antes desta partida da Taça da Liga, o Manchester United tinha começado a Premier League com uma derrota em casa frente ao Arsenal (1-0) e um empate fora com o Fulham, treinado por Marco Silva.

Também o guarda-redes do Grimsby Town do Grimsby Town, apesar da vitória inédita, disse em entrevista: "Sou adepto do Manchester, por isso estou meio chateado".