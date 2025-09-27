Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A proposta apresentada pela direção liderada por Rui Costa foi chumbada por 63,49% dos votantes, ficando apenas 36,51% a favor da aprovação do documento relativo à gestão do último exercício.

Este resultado traduz um sinal de forte contestação interna à atual administração, num momento em que o clube atravessa um clima de debate intenso sobre o rumo financeiro e desportivo.

De acordo com o jornal Record se houver dois chumbos do Relatório e Contas, a Direção cairá, provocando eleições apenas para esse órgão, que ficará em funções até final do mandato.

Recorde-se que a Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, realizada este sábado no pavilhão do Estádio da Luz, ficou marcada por momentos de grande tensão, protagonizados por sócios que contestaram fortemente a presença de Luís Filipe Vieira.

O antigo presidente do clube, que se apresenta como um dos candidatos às eleições marcadas para 25 de outubro, foi vaiado pelos sócios quando subiu ao palco com a intenção de intervir. O ambiente tornou-se rapidamente hostil, com assobios e insultos que o impediram de tomar a palavra.

À saída, Luís Filipe Vieira apontou responsabilidades a João Manteigas, também candidato às eleições, e avisou que, caso os episódios de contestação se repitam, exigirá a responsabilização dos envolvidos.

A Assembleia serviu não só para discutir e votar o Relatório e Contas referente à época 2024/25, como também para apresentar e votar o novo regulamento eleitoral, documento essencial para o processo eleitoral que se aproxima.

Até ao momento, estão confirmados sete candidatos à presidência do Benfica: Rui Costa (atual presidente), Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira. As listas deverão ser oficializadas até 10 de outubro.

Recorde-se que Rui Costa venceu as eleições anteriores, em 2021, com 84,48% dos votos, num ato eleitoral que mobilizou mais de 40 mil votantes, o mais concorrido da história do clube.

