José Mourinho não é desconhecido para ninguém no universo do futebol. Nunca teve papas na língua para dizer sempre o que queria dizer. E foi mesmo isso que fez nos primeiros momentos de águia ao peito. No primeiro discurso para dentro do balneário, o Special One fez questão de elogiar o grupo e de valorizar os futebolistas que tem agora à sua disposição.

O treinador de 62 anos já tinha elogiado o plantel encarnado quando ainda era treinador do Fenerbahçe, da Turquia, com quem as águias mediram forças no playoff de acesso à Liga dos Campeões. E agora voltou a fazê-lo, no seu primeiro discurso cara a cara com Otamendi e companhia.

Na pior fase da época, depois de uma inesperada derrota com o Qarabag, do Azerbaijão, que levou à saída de Bruno Lage de treinador do Benfica, José Mourinho quis puxar pelo brio dos seus jogadores e acima de tudo quis motivá-los. "Ou somos miudinhos e perdemos, ou somos loucos e vencemos", terá dito ao grupo, em jeito de motivação.

Além de ter falado ao grupo em geral, José Mourinho falou também individualmente com alguns futebolistas, os líderes do balneário, com por exemplo Otamendi. Ao capitão pediu-lhe que unisse as tropas e puxasse também ele pelo grupo. A motivação é mesmo a palavra de ordem dentro do balneário encarnado, assim como o empenho.

Outro pormenor de José Mourinho para ganhar o balneário foi, por exemplo, o facto de ter permitido, à última da hora, que o argentino Prestianni participasse no Mundial de Sub-10, que começa no próximo dia 27. Bruno Lage, o seu antecessor, tinha dado uma resposta negativa ao jovem argentino, mas Mourinho acedeu a que este pudesse jogar o mundial jovem.

Pequenos detalhes que levaram a que o grupo se sentisse mais próximo de um treinador que todos conhecem e cujo feitio nunca foi fácil. Na Luz, contudo, o Special One começou de outra maneira, sem rispidez e com atenção para com tudo e todos.

O facto de ter optado por ficar a dormir no Seixal nestes primeiros dias de águia ao peito também fez ver o grupo do empenho do treinador, que quer, sobretudo, conquistar todo o grupo nos seus primeiros dias de trabalho.