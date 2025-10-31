Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Golos de Fotis Ioannidis e Pedro Gonçalves permitiram ao Sporting obter uma nova vitória na receção ao Alverca.

Bicampeões nacionais pressionam o FC Porto na liderança partilhada da I Liga e 'fogem', para já, do Benfica.

