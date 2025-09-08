Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos num ambiente de pré-campanha eleitoral e o ambiente de campanha ou pré-campanha eleitoral é sempre um ambiente de algum exagero, de alguns excessos. Mas o apelo que eu fazia é para que as pessoas discutissem tudo o que há a discutir com maior serenidade, porque estas querelas partidárias, acho que não são úteis para ninguém”, afirmou aos jornalistas presentes em Loures, onde o candidato visitou a Associação Luiz Pereira Motta,

Interrogado sobre se as declarações de Carlos Moedas foram excessivas, Marques Mendes recusou comentar em concreto, insistindo que “este não é um tempo nem de demissões nem de acusações, é um tempo de investigações“.

“Ainda ninguém faz ideia, nesta ocasião, porquê é que aconteceram aquelas terríveis 16 mortes. Essa é a primeira coisa a saber e, portanto, exige-se alguma serenidade”, argumentou.

Para o antigo líder do PSD, só depois de serem identificadas as causas é possível apurar responsabilidades.

“Insisto: é um ambiente pré-eleitoral, convida a algum excesso, a algum exagero. Mas eu faço um apelo a todos, aos que são mais à direita, aos que são mais à esquerda, para concentrar no essencial. E o essencial é aguardar serenamente as investigações“, sublinhou.