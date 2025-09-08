Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os líderes europeus visitariam os Estados Unidos entre esta segunda-feira e terça-feira para discutir como resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Quem são os líderes que vão até Washington?

Até ao momento, nenhum confirmou a viagem até aos Estados Unidos, apesar das declarações de Donald Trump.

"Certos líderes europeus virão ao nosso país na segunda ou terça-feira individualmente", revelou o líder máximo norte-americano.

Alguém confirmou a ausência neste encontro?

Sim. Um porta-voz da UE afirmou esta segunda-feira que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não tem planos para viajar para Washington e que deverá fazer um discurso sobre o Estado da União na quarta-feira, como estava agendado anteriormente.

O porta-voz afirmou ainda não ter conhecimento de outros líderes da UE que se deslocassem aos EUA para participar numa reunião com Trump sobre o assunto.

Trump falará com mais alguém?

Sim. De acordo com Donald Trump, este irá falar nos próximos dias com Vladimir Putin, presidente da Rússia, salientando também que o seu governo estava preparado para avançar para uma "segunda fase" de sanções contra Moscovo devido à invasão em grande escala da Ucrânia.

Os comentários de Trump foram feitos depois de a Rússia ter lançado o seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia, matando pelo menos quatro pessoas e incendiando um dos principais edifícios governamentais na capital Kiev.

No domingo, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, indicou que Washington estaria aberto a parcerias com países europeus para impor mais sanções aos países que comprassem petróleo russo para "colapsar a economia russa".

"Estamos preparados para aumentar a pressão sobre a Rússia, mas precisamos que os nossos parceiros europeus nos sigam", disse Bessent à NBC News.