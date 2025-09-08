Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de terem sido identificados Kayleigh Smith e William Nelson, a polícia galesa identificou a terceira vítima britânica do descarrilamento do Elevador da Glória: Andrew David Kenneth Young de 82 anos.

Natural de Holyhead, no País de Gales, “Dave”, como era chamado por todos, foi criado em Perthshire e vivia em Holyhead desde 1980. Segundo o comunicado das autoridades, foi funcionário alfandegário e, ao longo de toda a vida, um “entusiasta dos transportes”.

“Entusiasta dos transportes desde sempre, durante a reforma gostava de visitar ferrovias e linhas de elétricos históricos por todo o mundo”, acrescentam os familiares, sublinhando que para eles é um “conforto” saber que Andrew morreu a fazer o que gostava.

“É um conforto para os seus filhos, para a sua mãe e para os seus irmãos saber que os seus últimos momentos foram dedicados ao passatempo que lhe trouxe tanta felicidade”, pode ler-se. A família de “Dave” está a ser acompanhada pela polícia do País de Gales e pede “privacidade neste momento difícil”.

Além dos três britânicos, estão entre as vítimas cinco portugueses: o guarda-freios do ascensor, André Marques, e quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também foram vítimas deste acidente dois sul-coreanos, um suíço, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.