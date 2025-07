Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há muito que o Sporting identificou o substituto de Gyokeres. Luis Suárez, colombiano do Almeria, foi desde o primeiro instante a alternativa ao sueco e mesmo com a indefinição sobre a saída deste último para Londres, os leões estiveram sempre 'em cima' do goleador sul-americano.

Suárez explodiu na temporada passada em Espanha e foi ainda o diretor desportivo Hugo Viana, que saiu entretanto para o Manchester City, que o identificou como a alternativa a Gyokeres. Os leões começaram por fazer uma oferta de 18 milhões de euros pelo futebolista, mais quatro por objetivos (perfazendo um total de 22), mas a mesma foi recusada pelo Almeria, que fixou, inicialmente, em 25 o preço de saída do internacional colombiano de 27 anos.

O Sporting ainda não chegou a esse patamar, mas já fez nova proposta, concretamente de 20 milhões, e agora mais cinco por objetivos (25 no total). O Almeria ainda não respondeu à mesma, mas fonte próxima do processo contou ao 24notícias que os espanhóis admitem baixar as suas pretensões, exigindo agora 22 milhões, mais objetivos.

Tudo passará assim por mais negociações, mas do lado do Sporting acredita-se que os 20 milhões colocados em cima da mesa poderão ser suficientes, sobretudo devido aos outros cinco milhões por objetivos. Tal como exigiram do Arsenal, pela transferência de Gyokeres, os bicampeões nacionais admitem que esses tais cinco milhões sejam facilmente alcançáveis, pelo que o Almeria poderia encaixar no total os tais 25 milhões que sempre exigiram como bolo fixo inicial.

Com o colombiano, o Sporting já tem tudo acertado, nomeadamente um contrato válido por cinco temporadas e o próprio futebolista tem forçado a saída do Almeria.

Há alternativas a Luis Suárez, mas o Sporting acredita que conseguirá fechar o goleador que Rui Borges pediu para fazer concorrência a Konrad Harder na frente de ataque dos leões.