O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi, este domingo, 19.º classificado no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 20.ª das 22 rondas do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de uma queda o ter deixado no fundo do pelotão.
O piloto natural de Almada, que caiu na 11.ª das 20 voltas, cruzou a meta 1.17,942 minutos depois do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 2,676 segundos, com o também espanhol Joan Mir (Honda) em terceiro, a 8,048.
