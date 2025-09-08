Jogador da Juventus foi dado como inapto para o jogo desta terça-feira com a Hungria.
O avançado Francisco Conceição, da Juventus, foi esta tarde de segunda-feira dispensado do estágio da Seleção Nacional, em Budapeste.
De acordo com a FPF, o "jogador apresentou desconforto muscular e foi dado como inapto para o jogo frente à Hungria pela Direção de Saúde e Performance" da federação.
Portugal, refira-se, joga esta terça-feira, pelas 19h45, na Arena Puskas, frente à Hungria, em jogo da segunda jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial do Canadá, EUA e México.
