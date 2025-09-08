Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O avançado Francisco Conceição, da Juventus, foi esta tarde de segunda-feira dispensado do estágio da Seleção Nacional, em Budapeste.

De acordo com a FPF, o "jogador apresentou desconforto muscular e foi dado como inapto para o jogo frente à Hungria pela Direção de Saúde e Performance" da federação.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Portugal, refira-se, joga esta terça-feira, pelas 19h45, na Arena Puskas, frente à Hungria, em jogo da segunda jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial do Canadá, EUA e México.