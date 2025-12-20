Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Thiago Silva é oficialmente reforço do FC Porto. O defesa-central brasileiro, de 41 anos, chega aos dragões a custo zero, depois de terminar contrato com o Fluminense, e assina até ao final da temporada, com mais um ano de opção.

O FC Porto anunciou a contratação através de um vídeo que contou com a participação do jornalista Fabrizio Romano, seguido de uma mensagem do próprio jogador, que se mostrou “feliz e motivado” com o regresso ao Dragão e agradeceu a confiança da direção e da equipa técnica.

O experiente internacional brasileiro regressa à Europa e a um clube que já representou no início da carreira, em 2004/05, então ao serviço da equipa B portista. Duas décadas depois, terá agora a oportunidade de se estrear pela equipa principal.

Thiago Silva traz no currículo um palmarés de peso, com 31 títulos conquistados, entre os quais uma Liga dos Campeões, sete campeonatos franceses, uma Liga italiana e uma Copa América pela seleção do Brasil.

