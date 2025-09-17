Passavam poucos minutos da 1h00 da manhã quando Rui Costa entrou na conferência de imprensa inusitadamente marcada para aquela hora e oficializou que já era dado como certo: " Queria ccomunicar a todos os benfiquistas que chegámos a acordo com Bruno Lage que deixa de ser treinador do Benfica".

Apesar de se ter especulado durante a noite que existiria também o anúncio do novo treinador - sendo José Mourinho o nome em cima da mesa, segundo vários meios - o presidente do Benfica deixou essa informação em aberto. "O Benfica nesta momento está sem treinador", afirmou, mas acrescentando que "contamos que no sábado já ter um novo treinador".

Questionado sobre o perfil do sucessor de Bruno Lage, Rui Costa limitou-se a dizer que "tem de ter um perfil ganhador", afirmando que "a única coisa que se passou [durante as horas que antecederam esta comunicação] foi a conversa com Bruno Lage, não entrou nenhum treinador".

Sobre as razões da decisão, estando a época ainda no início, o presidente dos encarnados evocou " uma semana dura para todos os benfiquistas", sublinhando, porém, que "não hipotecámos nada". "Entendo que é o momento de trocar precisamente para não hipotecar a época".

Ainda assim, admitiu, "estes dois jogos deixaram uma marca" e "teremos de conseguir levantar imediatamente a cabeça".

Na conferência de imprensa a seguir ao jogo, Bruno Lage reiterou a frase que já tinha proferido: "nunca serei um problema para o Benfica".

As águias estão agora sem treinador, à espera do mister que se segue, sendo o próximo jogo frente ao Rio Ave, para a I Liga.