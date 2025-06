Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O nadador do Benfica, de 20 anos, campeão do mundo absoluto nos 50 e 100 mariposa em Doha2024, depois da prata nos 50 em Fukuoka2023, gastou mais 0,25 segundos do que Popescu, de 22, numa marca aquém do seu recorde nacional (51,17)

O romeno concluiu as duas piscinas em 51,48 segundos, voltando a melhorar em um centésimo o recorde nacional, depois de já ter destronado o seu compatriota David Popovici (52,30).

O croata Vili Sivec terminou a final no terceiro posto, em 52,22, após uma disputa renhida com o polaco Adian Jaskiewicz, quarto, com o tempo de 52,28.

As portuguesas Rafaela Azevedo, nos 50 costas, e Francisca Martins, nos 200 e nos 800 livres, terminaram as finais disputadas na tarde de hoje nos quintos lugares.

Francisca Martins foi quinta nos 200 livres, com o tempo de 01.58,66 minutos — o mesmo registo que conseguiu nas eliminatórias, a apenas 11 centésimos do seu recorde nacional –, a 2,63 segundos das vencedoras, as húngaras Nikolett Padar e Minna Abraham (01.56,03), que dividiram o primeiro lugar do pódio, com a polaca Justina Kozan no terceiro posto (01.58,26).

Pouco depois, na final direta dos 800 livres, a medalha de bronze nos 400 metros livres nos últimos Europeus de seniores, que na sexta-feira completa 22 anos, voltou a terminar na quinta posição, com o tempo de 08.38,54 minutos, a 9,01 segundos da alemã Maia Werner, que venceu a prova em 08.29,53.

Os restantes lugares do pódio foram ocupados pela polaca Klaudia Tarasiwicz e pela grega Ártemis Vasilaki, que gastaram mais 4,40 e mais 4,82 segundos do que Werner, respetivamente.

Entre as finais da nadadora do nadadora do Foca-Quinta da Lixa, Rafaela Azevedo, de 23 anos, também foi quinta nos 50 metros costas, em 28,70 segundos, a 65 centésimos da belga Roos Vanotterdijk, que se sagrou campeã da Europa do escalão, impondo-se à polaca Adela Piskorska e à francesa Zoe Carlos-Broc, segunda e terceira classificadas, com os tempos de 28,23 e 28,35, respetivamente.

Durante a manhã de hoje, Mariana Cunha ficou a apenas 19 centésimos da final dos 100 mariposa, ao conseguir o nono tempo (1.00,11 minutos), que a coloca como primeira suplente para a corrida decisiva, enquanto Ricardo Santos conseguiu o 27.º tempo nas eliminatórias dos 200 costas (2.04,55).

Na sexta-feira, Francisca Martins inaugura a presença lusa na piscina eslovaca, às 09:30 locais (08:30 em Lisboa), na disputa pela presença na final dos 400 livres, seguindo-se Mariana Cunha, a partir das 10:24 (09:24), nas eliminatórias dos 200 mariposa, Rafaela Azevedo, às 10:34 (09:34), nos 100 costas, e às 10:58 (09:58), nos 50 livres, já depois de Diogo Ribeiro disputar o acesso à final nos 50 livres, às 10:19 (09:19).