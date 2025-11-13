Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ronaldo comentou o papel dos jogadores na equipa e a ambição pessoal em conferência de imprensa: “Uma seleção, ou uma equipa, nunca depende de um jogador, mas ajuda sempre ter jogadores em boas fases e que possam fazer a diferença com golos. É sempre bom marcar golos. Quero jogar este próximo Mundial, senão não estava aqui. [Se marcar golo 1.000 na final] Acabava a carreira em grande.”

O avançado português mostrou ainda confiança na equipa para o encontro em Dublin e valorizou a sua fase atual: “Estamos bem, amanhã [quinta-feira] é um dia em que podemos fechar uma qualificação muito boa, na minha forma de ver. Estamos muito positivos com isso. Estou a viver um momento muito bom na 'era' Martínez e quero continuar assim”.

O selecionador nacional, Roberto Martínez, alertou para uma Irlanda mais ofensiva, mas destacou o potencial da equipa portuguesa: “Vamos jogar num estádio fantástico, em que a força dos adeptos é muito semelhante ao que nós temos. Fizemos dois estágios muito bons e amanhã (quinta-feira) em Dublin, com um ambiente especial, podemos atingir o nosso objetivo. É importante que Portugal possa, em todos os estádios do mundo, mostrar toda a sua qualidade e ambição. Será um teste muito importante para nós”.

Portugal lidera atualmente o Grupo F, com 10 pontos, seguido da Hungria com cinco, Irlanda com quatro e Arménia com três. Uma vitória garante automaticamente o primeiro lugar do grupo e a qualificação direta para o Mundial, enquanto o segundo classificado terá de disputar os play-offs.

Depois de Dublin, Portugal termina a fase de grupos com o confronto diante da Arménia, no Estádio do Dragão, no domingo.

