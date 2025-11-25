Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o acórdão do Comité Disciplinar da FIFA, ao qual a agência Lusa teve acesso, o jogador, de 40 anos, foi sancionado por três encontros, após ter sido expulso com cartão vermelho direto na derrota na República da Irlanda (2-0), em 13 de novembro, na quinta e penúltima jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo.

Ronaldo cumpriu suspensão três dias depois, ao falhar a receção vitoriosa à Arménia (9-1), no Porto, que garantiu a nona presença, e sétima consecutiva, da equipa nacional na principal competição internacional de seleções, antes de a FIFA analisar a exposição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para que o avançado não fosse suspenso por mais do que um duelo, após a sua primeira expulsão ao fim de 226 internacionalizações.

