Apesar de socorrida pela equipa médica do clube que iniciou manobras de reanimação, com recurso a um desfibrilhador, até à chegada do INEM, o jovem acabou por não sobreviver, tendo o óbito sido declarado na unidade hospitalar.

Em comunicado, o clube nortenho refere que "o jovem atleta cumpria a sua segunda época no Boavista Futebol Clube e havia realizado os exames médicos necessários para a inscrição na presente temporada, não sendo do conhecimento do Clube e da família qualquer condição clínica que impedisse a prática desportiva".

O clube destaca ainda o "compromisso de sempre com o cumprimento rigoroso de todos os protocolos de segurança e saúde, em todos os escalões de todas as modalidades" e "expressa as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas de equipa e de escola, treinadores e a todos os que com ele conviveram, deixando-lhes uma palavra de compreensão e de amizade e assegurando que será prestado apoio psicológico a todos os que dele necessitem".

O Boavista termina o comunicado referindo que a "memória deste jovem atleta será para sempre honrada por todos os que diariamente vivem e representam o Clube, e o seu sorriso permanecerá como inspiração para o nosso caminho".

Foi decretado um período oficial de luto de 3 dias.