Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avança o Correio da Manhã (CM), o conflito começou por volta das 22h30, na passada quarta-feira, e foi travado pelos estudantes presentes. A violência escalou quando o jovem foi agredido pelas costas por quatro rapazes. Não havia segurança no local.

A namorada da vítima também foi agredida, antes do jovem a socorrer e ser atirado ao chão com socos e pontapés na cabeça, perdendo os sentidos por momentos.

A vítima foi transportada de imediato para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tendo sofrido lesões graves na zona dos olhos e uma fratura na cara.

Mais tarde, um estudante da UCP apresentou queixa na polícia.

Os quatro alegados agressores não são estudantes da UCP e eram desconhecidos da vítima. Segundo o CM, dois deles já terão sido identificados pelas autoridades.