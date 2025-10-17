Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em cinco jogos no comando técnico do Benfica, José Mourinho ainda só conseguiu ganhar duas vezes. O técnico português foi chamado pelo presidente Rui Costa para substituir Bruno Lage, mas a verdade é que o futebol das águias continua sem convencer os adeptos e os críticos futebolísticos.

O Special One, como ficou conhecido depois de ter encantado no Chelsea, no início do novo milénio, depois de sair do FC Porto, tem conseguido, contudo, escapar a críticas, sobretudo devido ao facto de já ter conquistado os adeptos encarnados. Os resultados, contudo, é que definirão a relação com esses mesmos adeptos no futuro. Ainda assim, quem trabalhou com Mourinho, não tem dúvidas que esta relação entre o treinador português e os simpatizantes do Benfica tem tudo para vingar.

"Regressou a casa e ao principal clube português. É claro que o Benfica tem de melhorar, e muito, tem de voltar a conquistar títulos o mais rapidamente possível e o José Mourinho sabe disso mesmo. Mas com ele será muito mais fácil para o Benfica encontrar o caminho dos títulos, ele é mesmo especial", começa por dizer Matic ao 24notícias, explicando esta particularidade de José Mourinho.

Matic trabalhou com Mourinho no Manchester United, Chelsea e Roma

"Tem uma relação fantástica com o balneário, é muito difícil não gostar dele, não ser conquistado por ele. É claro que há aqueles que acabam por jogar menos e não gostam, mas a maioria deixa-se encantar. Mourinho gosta das pessoas, está sempre em cima de nós, dá descanso quando precisamos, dá esse tipo de prémios, elogia bastante - também critica, mas sabe criticar. Trabalhei com ele três vezes [Chelsea, Manchester United e Roma] e conquistou sempre os balneários. É claro que depois entre ganhar o grupo e ganhar títulos há dificuldades, por vezes não acontece, mas aí a culpa é de todos, apesar de ser mais fácil despedir o treinador", diz o médio, agora no Sassuolo, salientando o que falta para que Benfica de Mourinho comece a carburar.

"A equipa não está bem há algum tempo e penso que o que Mourinho está a fazer é tentar encontrar onde está esse problema. Se na defesa, no meio campo ou no ataque. O Benfica tem grandes jogadores, muito bons, mas se está a jogar mal é porque há um problema, ou até mais. E é isso que tem de ser resolvido e tenho a certeza que é isso que José está a tentar resolver. Como se resolve? Com muitos treinos, perceber o que cada jogador tem para oferecer na melhor posição para ele. O José chegou num momento em que o grupo estava escolhido, mas onde houve também muitas ausências devido aos jogos com as seleções. Aí fica mais difícil encontrar os tais problemas. Tem de existir muito treino, o treinador tem de conhecer as qualidades e dificuldades de cada jogador. Quando o fizer, tenho a certeza que o Benfica vai começar a jogar muito mais", referiu.

Quem trabalhou com José Mourinho no Chelsea foi o brasileiro Willian, à imagem de Matic, o antigo internacional canarinho diz mesmo que o treinador português consegue extrair o melhor de cada jogador.

"Aprendi muito com ele e é isso que o balneário tem de fazer, tentar beber tudo das suas informações. É um dos melhores treinadores do mundo, os títulos dizem mesmo isso. Falta de títulos recentes? Isso acontece com todos os treinadores, não só com ele. Mas a falta de títulos não diz se um treinador é bom ou não, por vezes são os grupos de trabalho que não funcionam, por muito bom que seja um treinador. Vai dar a volta por cima, não tenho dúvidas", diz o brasileiro, crente também no regresso aos títulos com a equipa do Benfica."

Conhecidos os onzes de Benfica e Fenerbahçe. Florentino e Akturkoglu de início Mourinho substituiu Bruno Lage na equipa dos encarnados logo após o início da liga portuguesa

"Está num grande clube, no seu país, tenho a certeza que vai conseguir. Não conheço bem a equipa do Benfica, mas conheço o José e sei do que é capaz. Se aceitou este desafio é porque tinha a certeza que poderia fazer um bom trabalho e é só preciso ter fé. E ter fé num dos melhores do mundo é meio caminho andado para o sucesso. Ter um treinador como o José é diferente de ter um outro que esteja a começar ou não esteja habituado a pressão e a lidar com um balneário de campeões", refere, salientando também ele que percebe a alcunha de Special One que Mourinho ganhou em Inglaterra.

"Sim, claro que é especial. É um treinador diferente, não só pela forma como orienta as suas equipas, mas também como vive o futebol. Ele joga dentro e fora do campo. Todos gostam dele, todos gostam da forma como vive esta sua paixão pelo futebol. Vocês, jornalistas, adoram-no. É especial, sim, sem dúvida", conclui.