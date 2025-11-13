Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal perdeu com a Irlanda, em Dublin, e volta a adiar o apuramento para o Mundial 2026, deixando tudo por decidir na última jornada contra a Arménia.

Troy Parrott marcou os dois golos da partida (2-0), onde Cristiano Ronaldo foi expulso aos 61 minutos.

Depois de analisar as imagens do VAR, o árbitro da partida decidiu mostrar o cartão vermelho direto ao capitão da seleção por agressão com o cotovelo a Dara O’Shea.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.