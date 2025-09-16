Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois do empate frente ao CD Santa Clara na mais recente jornada da I Liga, o SL Benfica estreou-se na edição desta temporada da liga da Champions League com uma derrota frente ao Qarabag.

As 'águias' estiveram a vencer por 2-0, após golos de Enzo Barrenechea e de Pavlidis, mas, Leandro Andrade reduziu para o Qarabag, tendo Durán empatado o encontro.

Nos últimos minutos, Kashcuk marcou o golo da vitória da equipa do Azerbaijão.