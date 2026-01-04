Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de dias de preparação intensa, verificações técnicas concluídas e a Husqvarna afinada ao pormenor, o piloto de Torres Vedras entrou em prova determinado:

“Tudo tratado, moto testada, verificações feitas. Tudo no ponto.”, explicava um dia antes do prólogo, prova curta que define a ordem de partida para a primeira etapa.

Prólogo

O prólogo de 23 quilómetros em Yanbu marcou o verdadeiro arranque da competição e correu bem ao piloto português, que terminou em 25.º da geral e em 11.º da Rally2, a apenas dois segundos do Top 10 da categoria.

“Foi bastante rápido, muito positivo. Já deu para andar bastante tempo com o punho a fundo e conquistar uma boa posição para a primeira etapa”.

O resultado permitiu-lhe escolher uma boa posição de partida para a longa jornada seguinte — fator decisivo numa prova onde navegação e tráfego condicionam todo o ritmo de corrida.

Primeira etapa

A primeira grande etapa trouxe a verdadeira essência do Dakar: mais de 525 quilómetros percorridos num só dia, combinando areia rápida, zonas empedradas e longos setores dentro de rios secos, onde a concentração é permanente.

“Foi muito exigente. Muita pedra, muitos quilómetros em rios secos, sempre com perigo à espreita. Existe sempre uma carga muito pesada na primeira etapa, mas corro bem, contente”, disse.

Bruno manteve um ritmo consistente e calculado, navegando praticamente sozinho ao longo de todo o dia.

“Pude andar à vontade, navegar bem, sem apanhar muitos pilotos. Estou num bom grupo e consigo andar para a frente”.

O que está por vir

Após um Dakar 2025 particularmente duro, marcado por um acidente e problemas mecânicos numa etapa maratona, Bruno Santos chega a 2026 com ambições claras: aproximar-se do Top 20 da geral e lutar pelos lugares cimeiros da Rally2.

A primeira semana confirma que o piloto português está novamente no ritmo certo, competitivo, concentrado e com a resistência física e mental necessárias para enfrentar as longas etapas que se seguem.