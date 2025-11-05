Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica voltou a perder para a Champions League. Em casa, frente ao Leverkusen, os encarnados perderam po um golo.

Depois de uma primeira parte onde a equipa de José Mourinho até teve mais oportunidades, foi no segundo tempo que, aos 51 minutos, depois de uma defesa de Trubin ao primeiro remate de Schick, o alívio, defeituoso, de Dahl colocou a bola na cabeça do avançado checo, que não perdoou.

Em desvantagem, Mourinho lançou, de imediato, Dedic, Prestianni e Schjelderup, mas o Bayer baixou, definitivamente, as linhas e criou uma muralha defensiva que o Benfica teve muitas dificuldades em passar.

Sem qualquer ponto conquistado a meio da fase principal, o Benfica ainda tem hipóteses matemáticas de chegar, pelo menos, ao playoff, mas pela frente terá jogos com Real Madrid, Juventus, Nápoles e Ajax.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.