"Os dadores agora podem dar sangue até aos 70 anos", afirmou à Lusa o presidente da Fepobades, Alberto Mota, depois de ter estado reunido com a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, acrescentando que os mais jovens passarão a ter acesso a um questionário online para acelerar o processo de colheita.

O responsável indicou que os dadores vão começar também a receber SMS e emails com os resultados das análises.

"Estamos a perder dadores todos os anos", afirmou Alberto Mota, lembrando que a medida representa "uma lufada de ar" e que podem ser ganhas "algumas centenas de dadores de sangue" nos próximos cinco anos.

Em Portugal, a idade para dar sangue estava situada entre os 18 e os 65 anos, mas a partir do início do ano já é permitida até aos 70.

De acordo com Alberto Mota, a Fepobades deve comunicar à tutela "casos que não aceitem dadores até aos 70 anos".

"A secretária de Estado [da Saúde] apresentou-se com toda a disponibilidade para que se possa trabalhar e se possa dialogar ao encontro de termos sempre uma reserva de sangue estável, seja no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), seja nos hospitais todos do país", salientou.

