O objeto, de elevado valor sentimental, terá sido perdido durante o encontro e foi posteriormente recolhido pela PSP – Comando Distrital de Leiria, que está agora a tentar localizar o seu legítimo proprietário.

"Sabemos que uma aliança não é 'só' um anel. É uma promessa, uma história partilhada e, possivelmente, um momento de pânico quando alguém chega a casa e percebe que o dedo está mais leve do que devia!", escreveu a PSP nas redes sociais.

A PSP quer, portanto, "tentar reunir o símbolo com o seu legítimo proprietário (e, muito provavelmente, evitar uma conversa difícil lá em casa".

Assim, as autoridades apelam a quem tenha perdido uma aliança nesse dia, ou tenha conhecimento de alguém que o possa ter feito, para que entre em contacto, de forma a permitir a devolução do objeto.

A PSP pede ainda a colaboração da população através da partilha da informação, com o objetivo de resolver a situação e "fechar este caso com final feliz".

