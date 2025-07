Face às previsões meteorológicas para os dias 27 a 29 de julho de 2025, que apontam para um Perigo de Incêndio Rural Muito Elevado, será encerrado o perímetro florestal e monumentos no interior da Serra de Sintra”, informou a Câmara de Sintra.

Assim sendo, entre as 0h de domingo e as 23h59 de terça-feira estará proibido “o acesso, circulação e permanência em espaço florestal”, e serão encerrados "o Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Parque e Palácio de Monserrate e Castelo dos Mouros". Abertos estão: a Quinta da Regaleira, Palácio Nacional de Sintra e Palácio Nacional de Queluz.

A decisão foi tomada em articulação com a Câmara de Cascais, que declarou situação de Alerta Municipal no mesmo período temporal, ficando “interdito o acesso de pessoas e veículos a áreas florestais no concelho”, incluindo a Rua dos Capuchos, Campo Base da Pedra Amarela, Barragem do Rio da Mula e Quinta do Pisão, no âmbito de procedimentos de “Fecho da Serra”, com “patrulhamento reforçado, suspensão de atividades ao ar livre e comunicação ativa à população”.

A autarquia informa ainda que “estão proibidas queimas e queimadas em todo o concelho entre 1 de junho e 30 de setembro”.